ЗСУ успішно відбили штурм росіян біля Спірного, Берестового, Семигір'я та нацпарку "Святі гори"

26 липня 2022 , 07:49
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

росіяни продовжують атакувати Донеччину, але безрезультатно. Українські військові відбили окупантів на двох напрямках.

росіяни намагались атакувати Бахмутський та Краматорський напрямки. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 26 липня.

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Ворожі атаки на Сході

Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку "Святі Гори" наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад,
– мовиться в повідомленні.

Штурм ворога в районах Берестового та Семигір’я українські воїни теж відбили. Ворог не лише зазнав поразки, а й втратив особовий склад.

Яка ситуація на Донбасі

  • На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Ворог завдав також авіаударів біля Спірного та Серебрянки.
  • На Бахмутському напрямку окупанти теж обстрілюють з артилерії. Під атаку потрапили Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Не минулося й без авіаударів біля Соледара, Веселої Долини та Вуглегірської ТЕС. Ворог намагається наступати в напрямку Покровського, бойові дії тривають.
  • На Авдіївському та Новопавлівському напрямках активних дій не було. Відомо, що росіяни атакували Авдіївку.

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Автор: Марта Кушка