Біля Сєвєродонецька вирішальні бої, ворог хоче дійти до меж Луганщини до 26 червня, – Маляр

Маляр розповідає, що росіяни хочуть вийти на адміністративні межі Луганщини до 26 червня. Тому зараз біля Сєвєродонецька тривають вирішальні бої.

Зараз російська армія "кинула" фактично всі сили й засоби для того, щоб штурмувати населені пункти довкола Сєвєродонецька. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу "Рада" 20 червня, повідомляє 24 канал.

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Тривають вирішальні бої за Сєвєродонецьк

Зараз тривають вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. У планах ворога – дійти до меж Луганської області орієнтовно до 26 червня,

– каже Маляр.

Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ і намагаються оточити ЗСУ біля Лисичанська та Сєвєродонецька.

Маляр розповідає, що українські захисники борються за кожен клаптик землі на Сході. Ворог біля Сєвєродонецька зазнає втрат, бо ЗСУ роблять все можливе, аби перемогти.

Збройні Сили фактично борються зараз у гарячих боях за кожен метр української землі. Мужньо стоять там і знищують сили й засоби ворога. Ворог зазнає там дуже серйозних втрат. Наші війська роблять все можливе для того, щоб утримати наші території для того, щоб не допустити захоплення,

– наголошує заступниця міністра оборони.

Водночас Маляр зазначає, що потрібно бути реалістами, коли мовиться про битви в районі Сєвєродонецька. Адже росіяни мають значну перевагу в техніці та озброєнні. Ситуація там надзвичайно складна. Останні дні бої біля Сєвєродонецька є максимально інтенсивними.

Зеленський про гарячі точки на фронті

Президент України Володимир Зеленський під час звернення 19 червня заявив, що на Донеччині та Луганщині тривають наджорстокі бої з російськими окупантами. Загарбники атакують регіон з артилерії.

Проте, за словами глави держави, міста тримаються. Усе завдяки нашій армії.

"Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра", – сказав Зеленський.

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