Біля Тернополя люди самостійно виготовляють свічки для церкви: захопливі фото

У селі Бичківці, що на Тернопільщині, люди щороку власними руками виготовляють натуральні свічки для церкви. Матеріал використовують лише натуральний.

Створеними свічками у церкві користуються впродовж року. Зберігають їх у спеціальній шафі.

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Висота свічки – 80 сантиметрів. Саме тому за основу беруть міцний шнур. Його прикріплюють за спеціальне коло і після цього беруться до процесу створення свічки. Вилиту свічку після того, як просохне, знімають з кола і руками прокатують на столі. Та залишають далі висихати. На увесь процес потрібно кілька годин. Та головне кажуть, робити все без поспіху.



Свічки виготовляють за давньою традицією / Фото 24 каналу



Свічки підвішують на спеціальне коло / Фото 24 каналу

У такий спосіб свічки у Бичківцях створюють здавна. "Можна і купити, але то вже є традицією в селі. Колись і в мене вдома виливали", – пригадав місцевий житель Володимир.



Висота свічки – 80 сантиметрів / Фото 24 каналу

Дивіться відео, як в селі біля Тернополя люди своїми руками створюють свічки: