Біля ТЕЦ у Москві виявили невідомий снаряд: територію оточили

Новий день – нові "пригоди" в Росії. Цього разу біля ТЕЦ у Москві виявили невідомий снаряд. Територію вже оточили, а росіяни панікують.

Інцидент стався на території ТЕЦ-20. РосЗМІ повідомляють, що туди вже прибули сапери, інформує 24 Канал.

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За попередніми даними, снаряд виявили біля паркану на вулиці Вавілова. З прохідною місце інциденту розділяють 50 метрів. РосЗМІ вже панікують через інцидент. Вочевидь, місцева влада вже готує якийсь фейк, щоб згодувати його пропагандистам.

Шойгу зібрався "захищати Москву" від прильотів

Тим часом Сергій Шойгу зібрався "захищати Москву". У російській столиці буцімто планують вже до кінця 2023 року оновити "системи протиракетної оборони Москви".

Спершу у російському міноборони збиралися "взяти Київ за 3 дні", а тепер вже зібралися захищати Москву від "прильотів ракет". Водночас всі знають, як працює "легендарна російська ППО".

Окрім того, у Москві почали раптом встановлювати "Панцирь-С1". Зокрема, їх фіксують навколо Кремля. Вочевидь бункерний дід вже не почувається у безпеці.

Росіяни – перелякані. Вони підтримують геноцид українців і водночас аж ніяк не хочуть, щоб війна прийшла до них.