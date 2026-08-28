Біля ТЦ у Львові виявили предмет, схожий на гранату

Посеред білого дня у Львові перехожі помітили небезпечну знахідку. На місце події прибули екстрені служби.

У Львові поблизу торгового центру на вулиці Кульпарківській виявили предмет, схожий на гранату. Таке повідомлення правоохоронці отримали близько 11:10, розповіла речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко у коментарі Суспільне Львів.

Що відомо про гранату біля ТЦ у Львові?

За словами речниці, на місці виклику негайно розпочали роботу вибухотехніки та поліцейські. Наразі правоохоронці вживають усіх необхідних заходів безпеки та обстежують прилеглу територію.

Місце, де могли виявити гранат, оточили: дивіться відео

Нагадаємо, що останнім часом Росія влаштувала справжнє полювання за торговими центрами в Україні. Розвідка попереджає, що ворог планує атакувати великі ТЦ у прифронтових регіонах.

Таке повідомлення з'явилося на тлі російського удару реактивними дронами по ТЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі 21 серпня. Тоді внаслідок ворожої атаки загинуло 16 людей.

Радник президента з технологічних питань Сергій Бескрестнов попередив, що через зміну характеру атак часу від сигналу тривоги до удару може бути дуже мало – іноді лише кілька хвилин. Особливої обережності він закликав дотримуватися у великих ТЦ, де одночасно перебуває багато людей. За його словами, не варто розраховувати, що після тривоги буде 10 хвилин чи більше на евакуацію.