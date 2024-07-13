16 липня вже близько: що відбувається біля ТЦК в Києві

Вже за три дні завершиться термін, коли військовозобов'язані повинні були оновити свої дані у військкоматах. Журналісти перевірили, яка обстановка біля трьох ТЦК у Києві.

Як виявилося, ажіотажу особливого немає. Лише біля одного з трьох ТЦК столиці, де побували кореспонденти, доволі велика черга. Там люди чекають ще з 7 ранку.

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Яка ситуація біля війсськоматів Києва

Зазначається, що у черзі багато тих, хто вже оновив дані і прийшов по відповідні документи. Чоловіки скаржаться, що черга рухається повільно, а електронна черга або не працює, або працює із перебоями.

Біля інших військкоматів людей менше або взагалі немає черг. Ймовірно, через те, що сьогодні вихідний і аномальна спека.

Люди очікують, аби потрапити в один з військкоматів Києва / Фото Радіо Свобода

Черга біля одного ТЦК Києва / Фото Радіо Свобода

Що відбуваються біля київських ТЦК: дивіться відео

Раніше у ТЦК пояснили, кого не каратимуть за несвоєчасне оновлення даних після 16 липня. Для того, щоб не сплачувати штраф, чоловік має надати документальне підтвердження, що він не міг оновити дані протягом відведених 60 днів. Це може бути лікарняний лист. Однак кожен випадок розглядатимуть індивідуально.

Втім, коли особи не змогли оновити свої дані з об'єктивних причин, наприклад, через неможливість вистояти в черзі, їх звільнять від штрафу.

Нагадаємо, що штрафи для тих, хто не оновить свої дані, можуть становити від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний час.