До узбережжя Одещини винесло якірну міну: епічний момент знищення потрапив на відео

Узбережжя Одеської області залишається небезпечною зоною через міни в Чорному морі. Днями до узбережжя Одещини винесло міну, яку контрольовано знищили.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його словами, до узбережжя Одещини штормом вчергове винесло якірну міну.

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Міну штормом винесло до узбережжя

Повідомляється, що снаряд контрольовано знищено завдяки вчасному виявленню небезпеки та оперативному залученню фахівців Сил оборони. Крім того, Назаров опублікував відео знищення міни.

Знищення міни на Одещині: відео

Владислав Назаров застеріг, що морське узбережжя залишається лінією оборони. Він зазначив, що штормова погода може сприяти винесенню до берега подібних морських "сюрпризів".

Відтак, він закликав враховувати цю інформацію під час організації дозвілля та перебування на зазначених територіях.

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