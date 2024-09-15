Неподалік Варшави було торнадо: наслідки негоди суттєві

Поблизу польської столиці помітили торнадо. Внаслідок негоди пошкоджено будинки та автівки.

Неподалік Варшави 14 вересня помітили гігантське торнадо. Воно спричинило руйнування у низці населених пунктів.

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Багато будинків залишились без покрівлі

У селищах Вержховина, Урбанове, Крушине та Божена-Воля пошкоджено будинки та транспортні засоби. Про постраждалих поки не повідомляли.

Там триває ліквідація наслідків негоди, що вирувала. Влада Радомського району підраховує збитки.

Внаслідок торнадо у багатьох населених пунктах будинки залишилися без покрівлі. Староста Радома Вальдемар Трелка розповів, що у Вержховині негода пошкодила дахи житлового будинку, господарських будівель та гаражу.

Крім того, відомо про пошкодження лінії електропередач. Також у місті не працює водяний насос. Мер гміни Єдліньськ Каміль Дзевенж створив групу з кризового управління та брав участь у координації рятувальної операції.

За словами місцевих, вітер був настільки сильним, що підіймав предмети у повітря, створюючи хаос та паніку.