Біля Венеції автобус упав із мосту, загинуло близько 20 людей

В Італії автобус пролетів 10 метрів через шляхопровід, упав на залізничну колію і загорівся. Є загиблі.

Декілька людей зникли безвісти, залізничне сполучення порушено. Також є загиблі, передає 24 Канал. Кількість загиблих може зрости.

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Що відомо про аварію

Вона сталася увечері 3 жовтня. Автобус саме з'їжджав із Местре на Маргеру й автомагістраль А4. Поки не зрозуміло, що саме сталося, але він пробив перила, упав біля колій станції Местре і загорівся. Оскільки транспортний засіб працював на метані, то миттю спалахнув. На жаль, кілька людей згоріли заживо.

Автобус не був рейсовим: його винайняв кемпінг "Ху" у місті Маргера для своїх гостей. "Ху" приймав переважно іноземних гостей, і саме туди їхали загиблі туристи. Із кемпінгу автобуси їздили у Венецію, а в Маргері зупинялися на відпочинок. Кемпінг закрито, там не коментують інцидент.

На мапі Італії видно, що Маргера не просто близько від Венеції: це її ворота. Маргера – єдиний населений пункт, звідки можна дістатися Венеції напряму, тому її туристична привабливість очевидна. Також неподалік є міжнародний аеропорт.

Де розташована Маргера: показуємо на карті

В якому стані люди

Зараз відомо, що 21 особа загинула, багато поранено і 4 – 5 зникли безвісти. Наразі правоохоронці ще працюють, тому кількість загиблих може зрости. Місцевий відділ охорони здоров'я Венеції активував протокол великих надзвичайних ситуацій: відповідно до нього працюватимуть усі відділення швидкої допомоги, а лікарів виведуть на зміну.

Яка ситуація на місці події

Журналісти попросили пожежника про коментар. Його слова були страшні: "занадто багато загиблих". Поліція нікого не пускає на територію, на місці 50 машин швидкої допомоги.

Аварія біля Венеції / Фото італійські ЗМІ

Прорив нафтопроводу на Прикарпатті

Він стався 1 жовтня біля села Стримба. Внаслідок цього в річку потрапили нафтопродукти, а через пожежу дуже постраждали діти: у них понад 80% опіків тіла. Одну дитину вже перевели в опіковий центр Львова – раніше місцева влада говорила, що це станеться, якщо пацієнтам погіршає. Правоохоронці відкрили провадження, попередньо кажуть, що сталася розгерметизація.