Біля ЗАЕС пошкоджено важливі трансформатори: МАГАТЕ вимагає локального перемир'я

Поблизу Запорізької атомної електростанції внаслідок атак було пошкоджено об'єкти, які забезпечують її зовнішнім живленням. Тепер міжнародні представники домовляються про тимчасове припинення вогню, щоб провести відновлювальні роботи.

Згідно із заявою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), йдеться про наслідки ударів в районі сусідньої теплової електростанції.

Що сталось біля ЗАЕС

Атаки дронів на Запорізьку ТЕС, за даними агентства, відбулися 19, 20 та 27 вересня. Внаслідок цього пошкоджень зазнали трансформатори, від яких залежить безпека ядерного об'єкта.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі веде переговори з українською та російською сторонами про нове локальне перемир'я. Він прагне, щоб ремонтні бригади могли безпечно полагодити обладнання. Це може бути вже восьма подібна домовленість за посередництва агентства, спрямована на відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС.

Ситуацію ускладнює ще один інцидент, який трапився 22 вересня. Тоді через обстріл з ладу вийшла станція радіаційного моніторингу за межами атомної станції. Це знизило можливості фахівців стежити за рівнем радіації поблизу ЗАЕС.

Атаки, які становлять загрозу ядерній безпеці та захищеності, залишаються абсолютно неприйнятними і мають бути негайно припинені. Щоб запобігти ризику ядерної аварії під час конфлікту, усі сторони повинні дотримуватися максимальної військової стриманості поблизу таких об'єктів та їхньої енергетичної інфраструктури,

– наголосив Гроссі.

Раніше повідомлялось, що Росія планує знищити енергетику України протягом опалювального сезону. Серед головних цілей ворога – цілеспрямоване відключення трьох діючих українських АЕС від мережі.