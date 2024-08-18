Поблизу ЗАЕС вибухнув дрон: пошкоджено важливу дорогу
Джерело:МАГАТЕ
Росія продовжує займатись ядерним тероризмом та створює загрозу для Запорізької атомної електростанції. Зокрема, поблизу цього об'єкта вибухнув БпЛА.
У звіті МАГАТЕ мовиться, що одна із доріг, що огинає Запорізьку АЕС, була пошкоджена ударом дрона. Атака сталась 17 серпня.
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Дорога між двома основними воротами ЗАЕС
У МАГАТЕ наголосили, що внаслідок цього удару безпекова ситуація навколо ЗАЕС погіршилась.
У звіті зазначили, що епіцентр вибуху був поруч із важливими ставками для охолодження та у 100 метрах від Дніпровської лінії електропередач. Це єдина вціліла лінії 750 кіловольтів, що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.
Жертв унаслідок цього не було, як і пошкодження обладнання АЕС. Утім, було пошкоджено дорогу між двома основними воротами ЗАЕС,
– пояснили у МАГАТЕ.
Крім цього, у організації звернули увагу на те, що бойові дії поблизу ЗАЕС стали активнішими.