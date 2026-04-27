Біля Запорізької АЕС дрон влучив у будівлю, загинула людина, – МАГАТЕ

МАГАТЕ заявило про небезпечний інцидент біля Запорізької атомної електростанції. Неподалік від неї влучив ударний безпілотник.

Вранці МАГАТЕ отримало повідомлення від ЗАЕС про смертельну атаку дрона.

Що відомо про удар біля ЗАЕС?

Зазначається, що внаслідок ранкового удару безпілотника загинув водій транспортного цеху, розташованого поблизу території станції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що удари по АЕС або поблизу них можуть поставити під загрозу ядерну безпеку.

Команда МАГАТЕ планує розслідувати інцидент на місці і надалі слідкуватиме за ситуацією.

До слова, 26 квітня у Міжнародний день Чорнобиля ЗАЕС вчергове втратила електроживлення та впродовж півтори години живилася від 19-и резервних дизельгенераторів. Про це повідомили в "Енергоатомі".

Це вже п'ятнадцятий випадок блекауту на ЗАЕС з моменту її окупації.

"Кожен такий інцидент суттєво підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й Європи", – нагадали у компанії.

Переговори навколо долі ЗАЕС: що відомо

Під час кількох раундів тристоронніх переговорів США, України та Росії обговорювалася доля ЗАЕС.

Так, на зустрічі в Абу-Дабі 23 – 24 січня Москва просувала ідею спільного використання Україною та Росією електроенергії, яку виробляє ЗАЕС.

Київ тим часом наполягає на тому, аби повернути станцію під український контроль. За словами президента Зеленського, сторонам не вдалося досягти домовленості щодо долі ЗАЕС.

У п'ятницю, 26 квітня, Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором Рафаелем Гроссі. Президент наголосив, що для безпечної експлуатації станція має повернутися під керівництво України.

Росіяни тим часом своїми діями на ЗАЕС лише наражають світ на нову ядерну катастрофу. Окупанти використовують станцію для своєї війни. Вони ведуть обстріли звідти, зберігають там зброю, снаряди, військову техніку, а також замінували периметр станції.