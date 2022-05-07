Біля Зміїного ЗСУ знищили ще одне військове судно та "Тори" росіян
7 травня 2022 , 17:30Читать новость на русском
Джерело:Міноборони України
Російська армія зазнала нових втрат біля острова Зміїний. Там наші військові уразили десантний катер ворога та 2 зенітних ракетних комплекси "Тор".
ЗСУ відправили техніку вслід за кораблем
Про нові досягнення Збройних Сил України стало відомо 7 травня. Техніку окупантів збили завдяки ударним безпілотникам Bayraktar TB2.
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У районі українського острова Зміїний ударним безпілотним комплексом національного флоту Bayraktar TB2 було уражено десантний катер росіян проєкту 11770 "Серна" та два зенітних ракетних комплекси "Тор",
– мовиться у повідомленні.
До речі, у Міноборони назвали острів Зміїний – "точкою неповернення рашиста".