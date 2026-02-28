Росія знову видала бажане за дійсне та заявила про нібито "захоплення" селища Куп’янськ-Вузловий в Харківській області, до якого її війська навіть не дійшли. Українські воїни спростували цю інформацію та назвали її черговим фейком кремлівської пропаганди.
Російська пропаганда також заявляла про окупацію села Новоплатонівка на Харківщині. Чергову маячню противника спростували у Центрі протидії дезінформації.
Росія заявила про нібито "просування" у Біляківці: що відповіли у Силах оборони
- Росія заявила про захоплення Біляківки, але українські військові це заперечують, стверджуючи, що ситуація під контролем ЗСУ.
- Сили оборони наголошують, що російські заяви є частиною інформаційно-психологічної операції для створення паніки та дестабілізації.
Росія активно поширює інформацію про свої нібито "успіхи" та "перемоги" Зокрема, ворог заявив, що захопив населений пункт Біляківка, що у Дніпропетровській області.
Однак 9-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що інформація ворога не відповідає дійсності.
Дивіться також ЗСУ мали тактичні успіхи на Донеччині, але окупанти розширюють фронт: огляд карт від ISW
Що розповіли у Силах оборони?
Українські військові заперечили заяви російських джерел про нібито просування окупантів у селі Біляківка на Дніпровщині. У Силах оборони наголосили, що "успіхи" ворога не відповідають дійсності. Ситуація в районі населеного пункту перебуває під контролем українських підрозділів.
Підрозділи Сил оборони України продовжують виконувати визначені завдання на цьому напрямку. Ситуація перебуває під контролем, здійснюється системна робота із завдання противнику втрат у живій силі та техніці,
– наголосили у 9-му армійському корпусі.
Як повідомили у Силах оборони, поширені російськими ресурсами заяви є частиною інформаційно-психологічної операції. Військові підкреслили, що жодних проривів чи закріплення противника у Біляківці не відбулося.
За словами представників оборонного відомства, подібні вкиди спрямовані на створення панічних настроїв серед населення та дестабілізацію інформаційного простору.
У Силах оборони закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені повідомлення, які можуть бути частиною ворожої пропаганди.
Що ще Росія "захопила" так і не дійшовши?
Міністерство оборони Росії оприлюднило заяву про нібито "взяття під контроль" села Різдвянка у Запорізькій області. Українські Сили оборони назвали ці повідомлення неправдивими та спростували факт захоплення.