Росія активно поширює інформацію про свої нібито "успіхи" та "перемоги" Зокрема, ворог заявив, що захопив населений пункт Біляківка, що у Дніпропетровській області.

Однак 9-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що інформація ворога не відповідає дійсності.

Що розповіли у Силах оборони?

Українські військові заперечили заяви російських джерел про нібито просування окупантів у селі Біляківка на Дніпровщині. У Силах оборони наголосили, що "успіхи" ворога не відповідають дійсності. Ситуація в районі населеного пункту перебуває під контролем українських підрозділів.

Підрозділи Сил оборони України продовжують виконувати визначені завдання на цьому напрямку. Ситуація перебуває під контролем, здійснюється системна робота із завдання противнику втрат у живій силі та техніці,

– наголосили у 9-му армійському корпусі.

Як повідомили у Силах оборони, поширені російськими ресурсами заяви є частиною інформаційно-психологічної операції. Військові підкреслили, що жодних проривів чи закріплення противника у Біляківці не відбулося.

За словами представників оборонного відомства, подібні вкиди спрямовані на створення панічних настроїв серед населення та дестабілізацію інформаційного простору.

У Силах оборони закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені повідомлення, які можуть бути частиною ворожої пропаганди.

Що ще Росія "захопила" так і не дійшовши?

Міністерство оборони Росії оприлюднило заяву про нібито "взяття під контроль" села Різдвянка у Запорізькій області. Українські Сили оборони назвали ці повідомлення неправдивими та спростували факт захоплення.