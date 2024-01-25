Заборонена біографія Путіна: що про диктатора розповідали однокласники

Журналісти опублікували уривки з неофіційно забороненої на території Росії біографії Володимира Путіна. Так світ зміг дізнатися, що про диктатора розповідали його однокласники.

У Росії вийшла стаття, в основу якої покладені деталі з однієї з перших біографій Путіна. Її автор – Олег Блоцький. Книга вийшла друком ще на початку 2000-х. Однак згодом її неофіційно заборонили у Росії. Наразі книгу не можна знайти ні в мережі, ні у книжкових крамницях.

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Журналісти зауважують, що однокласники Путіна були, вочевидь, занадто відверті. Вони наговорили такого, що "жоден Первый канал і Катерина Андрєєва не змогли б виправити".

Як Путін радів роботі у КДБ

Зокрема, розповіли, як Путін радів роботі у КДБ. Він прийшов такий урочистий, що колишній однокласник відразу зрозумів: у його житті сталося щось дуже важливе.

Але я знав, що до нього ніколи не можна влазити в душу. Між нами було заведене негласне правило, що про якісь речі я його питати не можу. Того дня мене дуже-дуже здивувало, що він хоч і випив, але сів за кермо. До цього він ніколи собі такого не дозволяв. Тільки потім я зрозумів, що таким чином товариш відзначав зі мною свій вступ на роботу в КДБ,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у матеріалі згадують, як батьки Путіна боялися, що їхній син народиться з патологіями. Вони знали численні приклади, коли жінки, які пережили блокаду, навіть через багато років після війни залишалися вкрай ослабленими й не могли народити здорових дітей.

Як збагатилися однокласники Путіна

Цікавим є той момент, що більшість однокласників та однокласниць Путіна – казкового збагатилися у дорослому віці.