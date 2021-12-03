Біологічна зброя та нежить: як COVID-відділення руйнують міфи "антиваксів"

Про COVID-19 і вакцини поширилось чимало дезінформації. Мовиться про нісенітниці, маніпуляції та вигадки.

Це пояснює те, що сусіди чи родичі українців переконані в тому, що коронавірус – штучна біологічна зброя, щоб знищити людство. Ба більше, бувають розмови про те, що COVID-19 не страшний молодим і здоровим людям, а це просто нежить.

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В особливо складних випадках люди одночасно довіряють 2 теоріям і не відчувають жодних проблем. Вірять, що вакцини – це експеримент над людством для зміни ДНК. Пандемія ж – це змова урядів, якими керують фармкомпанії під управлінням масонів.

"Антивакси" поширюють міфи у різний спосіб

"Ось доступні пристрої. Бачите, номера двозначні. Це вакциновані люди. Тільки щеплена людина з'являється в полі дії телефону. У неї є цей номер", – кажуть антивакцинатори.

Мовляв, вакцинованого видно як блютуз-пристрій. Саме щепленого, а не його телефон, планшет чи навушники. Про це написані цілі "статті" в мережі. Вони поширюють, окрім статей, ще й у:

повідомленнях;

дописах;

групах;

відео.

Щоразу коли мені здається, що гірше вже не буде й, люди вже не вигадають нічого абсурднішого, то ні. Буквально наступного місяця з'являється щось ще гірше. Світлана Сліпченко Віцекерівниця VoxCheck із питань перевірки фактів

Літаки з розпиленням вірусу

Версії про те, звідки узявся вірус почались із фейків про розпилення літаками хімречовин, які викликають COVID-19. На 2 рік пандемії про це опублікував депутат Одеської облради. Він просить надсилати йому фото і відео літаків. Розбиратиметься, що відбувається. Хоч і є серйозніші заяви – на найвищому рівні.

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Секретар РНБО Олексій Данілов казав, що місто, з якого воно все почалось – це Вухань. Там є одна із закритих лабораторій F4.

Ми вважаємо, що саме із цієї лабораторії пішов витік. Там є потужна лабораторія, яку запустили у 2015 році. Ми вважаємо, що саме звідки стався той витік,

– запевнив Данілов.

Секретар РНБО сказав це ще в березні 2020 року. Сказав публічно й однозначно, ніби Рада нацбезпеки провела розслідування і має докази. Докази, які могли б заперечити версію про природне походження вірусу, до якої схилялася наукова медична спільнота. Проте докази від високопосадовця не пролунали.

Звідки поширився COVID-19

Минуло 1,5 роки, а науковці й уряди досі не знайшли однозначної відповіді на запитання, звідки поширився COVID-19.

Своє розслідування провела американська розвідка. Саме провела розслідування, а не просто висловила думку. Проте і вона не дізналась напевне, хто "подарував" світу вірус.

Наразі чесна відповідь на питання походження коронавірусу все ще є 2 основні версії, хоч жодна з них не доведена остаточно:

передавання від тварини до людини;

випадковий інцидент в лабораторії.

У звіті спецслужб США написали, що правдоподібний вигляд мають 2 гіпотези. Також про 3 версію – спеціальне розроблення вірусу як зброї сказали однозначно. Там вважають, вірус не був створений як біологічна зброя.

Люди, які розбирались, говорять обережно "або саме народилося" або "випадково загубили". Проте є й такі, які не розбирались, однак безапеляційно переконані, що це точно умисна зброя.

Міф про перебільшену небезпеку

Звісно, походження вірусу – не єдиний привід для міфів про COVID-19. Ще один узагальнений – це небезпека корони перебільшена.

Мовляв, смертність не збільшилась. Не сильно коронавірус відрізняється від грипу. Медіа розповідають про забиті лікарні, а лікарні то порожні. Нібито у молодих людей є імунітет та іконки на торпеді, тому COVID-19 не налякає.

У фейсбуці є дописи, у яких зібрані ледь не всі фейки про перебільшену загрозу коронавірусу. Подібного є багато в коментарях, дописах, блогах і головах людей.



Існує брехня про нібито порожні лікарні та імунітет у молоді / Фото 24 каналу

На це можна відповісти офіційно, а не міфічною статистикою. Уже зареєстровано понад 5 мільйонів смертей COVID-хворих. Надлишкову смертність фіксують по всьому світу вже 2 роки. Це означає, що реальних жертв пандемії може бути ще більше, аніж в офіційній коронастатистиці.

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"На апаратах пацієнти. Вони самі не дихають. За людину дихає апарат. Вона у комі", – кажуть у COVID-відділеннях. Завідувач інфекційного відділення в Ірпіні Дмитро Кабановський запевнив, що є 122 місць для хворих на коронавірус, але вони всі зайняті.

У нас зараз є одне вільне ліжко. Це жінка, яка померла і не пережила COVID-19. Я думаю, що ліжко займуть упродовж 30 – 40 хвилин. Дмитро Кабановський Завідувач інфекційного відділення Ірпінської міськлікарні

Лікарка, яка працює у двох лікарнях Буковини, Ольга Кобевко каже, що протягом вересня – жовтня та початку листопада медзаклад був перенаповнений. Стаціонари перенаповнені, а реанімації постійно заповнені.

На сьогодні менше пацієнтів поступає у стаціонарах, але реанімації вщент заповнені. Дуже багато важких пацієнтів залишається, на жаль, у стаціонарі,

– наголосила лікарка-інфекціоністка.

Завідувач інфекційного відділення в Ірпіні певен, що хворі, які надходять, значно молодші й більша кількість тяжко хворих. Під час попередніх хвиль пандемії не було такої кількості саме молодих пацієнтів.

Під час першої хвилі, коли до нас надходив хтось 60-річний, ми дуже дивувались, як це у 60 років людина так важко хворіє. Зараз у нас є важкі хворі, яким по 20 – 30 років. Це залежить від штаму коронавірусу. Штами й клінічна дійсність змінюються. Сама хвороба стає важчою. Дмитро Кабановський Завідувач інфекційного відділення Ірпінської міськлікарні

Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко наголосила, що з досвіду помітно, що, наприклад, 40-річні спортсмени, які не палять і не вживають алкоголь, помирають. Буває, що людина помирає за 2 дні.

Пожежник 38 років абсолютно не мав жодних супутніх хвороб, займався спортом, був здоровий, тому що працював пожежником. Постійно проходив медогляди. Він також помер. Дуже складно перебіг захворювання. Ольга Кобевко Лікарка-інфекціоністка

Про інакші міфи щодо коронавірусу й вакцинацію – дивіться у відео.