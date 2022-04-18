Битва почалася, – Данілов про те, як Росія намагається іти в наступ на Сході України

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що зранку 18 квітня російські війська розпочали наступати на Донбасі та на Харківщині.

Ворог спробував піти у наступ вздовж лінії фронту у трьох областях України. Про це Данілов розповів в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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У яких областях найважча ситуація

Росіяни пішли в наступ на територіях Донецької, Луганської та Харківської областей. Наразі вони намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Українські Збройні Сили тримаються – росіянам вдалось просунутися лише до двох населених пунктів.

Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися – це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку,

– розповів Данілов.

Зауважимо, що на території Бєлгородської області Росії ворог розгортає вертолітні майданчики близько до державного кордону з Україною.

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