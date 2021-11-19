Битва розвідок: шпигун влаштувався прибиральником у будинок міністра Ізраїлю

В Ізраїлі затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Ірану. Він працював прибиральником у будинку міністра оборони Бені Ганца.

Чоловік виконував й інші доручення щодо господарства. В Ізраїлі вважають це спробою Ірану простежити за очільником оборонного відомства.

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Підозрюваний хотів доступ до комп'ютера міністра

Як повідомляє слідство, підозрюваний листувався у соцмережах з невідомими особами. Він надсилав їм світлини будинку міністра оборони. Також чоловік запевняв, що встановить спеціальну шпигунську програму на комп'ютер Ганца.

Поки підозрюваному висунули звинувачення у шпигунстві. Суд має відбутись у місті Лод поблизу Тель-Авіва.

У заяві спецслужби мовиться про те, що підозрюваний становив потенційну небезпеку для держави. В Асоціації держадвокатів, яка захищатиме підозрюваного в суді, заявили, що він не мав намір нашкодити Ізраїлю. Мовляв, чоловік це робив через "поганий фінансовий стан".

Адвокат Гал Волф, який представлятиме інтереси обвинуваченого, наголосив, що той збирався лише взяти гроші у зловмисників. За словами правника, він не мав жодних можливостей шпигувати.

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