Як звільнення Криму вплине на перебіг війни: аналітики ISW пояснили, чому це важливо

В Інституті вивчення війни пояснили, чому Україні вигідно звільнити Крим з військової точки зору. Також аналітики розставили крапки над "і" щодо того, чи доречно заморожувати бойові дії.

В Інституті вивчення війни бачать лише переваги у звільненні Криму від російської окупації. Це значно вплине на перебіг війни.

Дивіться також Портнов, ймовірно, курував окупацію Криму, – гучне розслідування ЗМІ про трагічні події

Що відбудеться на фронті, якщо Україна поверне Крим

Експерти припускають, що якщо Україна деокупує Крим, то її оборонні витрати та завдання значно знизяться. А чим довше Росія контролюватиме півострів, тим більше Київ витрачатиме значні кошти на оборону.

Ба більше, якщо Україна звільнить Крим та території півдня, окуповані Росією, то Херсон, Миколаїв та Одеса будуть у безпеці, а загроза Мелітополю значно знизиться.

Зокрема такий сценарій значно знизить ризик того, що Росія здійснить десантну операцію на південно-західному узбережжі України. Також зменшується загроза російських ракетних ударів по кораблях через західну частину Чорного моря.

Аналітики зауважили, що зараз Маріуполь – єдине велике прифронтове місто на півдні, що ускладнює оборону регіону. Українським військам треба бути добре підготовленими та мобілізованими.

Вони також наголосили, що дискусії про "історичне право" Росії на Крим є необґрунтованими. Тим паче Росія сама визнала півострів частиною незалежної України у 1994 році.

Чи є сенс заморожувати бойові дії

В Інституті вивчення війни наголосили, що замороження бойових дій дає величезну вигоду Росії. Крім цього, це збільшує ризики та витрати для України та Заходу, пов'язані зі стримуванням ворожих сил, не кажучи вже про руйнівні наслідки від майбутніх атак Росії, оскільки агресор у будь-якому випадку не відступиться від своїх цілей.

Нинішні лінії не є розумною відправною точкою для переговорів із Росією, навіть якби Путін серйозно ставився до переговорів щодо припинення вогню на цих лініях. Вони радше є необхідною відправною точкою для подальшого звільнення стратегічно та економічно важливих українських земель,

– наголосили аналітики.

Експерти наголосили, що, ймовірно, лише у випадку звільнення всіх територій Україна буде по-справжньому вільною і безпечною країною, яка зможе сама себе захищати та забезпечувати.