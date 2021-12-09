Бив водія, зламав техніку: на Черкащині неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої

У селі Іванівка, що на Черкащині, чоловік неадекватно зреагував на те, що карета швидкої розверталася біля його двору. Він кинувся з кулаками до водія.

Бригаду швидкої викликали до чоловіка, у якого був напад бронхіальної астми. Про це у мережі повідомила речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги Черкаської облради Ірина Назарок.

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На карету швидкої напав неадекватний чоловік

Медики надали чоловікові з Іванівки, що на Уманщині, необхідну допомогу. Опісля фельдшер та водій вирішили повернутися на станцію. Щоб виїхати з сільської вулички, водій швидкої розвернувся біля подвір'я навпроти будинку пацієнта.

Тоді до машини підбіг чоловік, відчинив двері зі сторони водія і почав кричати, що немає чого тут розвертатись.

Чоловік спершу лихословив, потім почав витягувати водія з автомобіля за одяг,

– зазначила Назарок.

Зловмисник серйозно пошкодив машину

У відповідь водій почав протистояти нападу, а неадекватний чоловік зробив спробу витягти ключі, щоб зупинити автівку. Натомість пошкодив електроніку автомобіля, виламавши внутрішню систему керування склоочисниками та зовнішніми світловими приладами автомобіля.

Водій швидкої наголосив, що розвертався на вулиці, але не заїжджав на подвір'я того чоловіка.

Чому він так відреагував – мені не зрозуміло. Ґудзики на одязі я пришию, а от з електронікою автомобіля – все не так просто,

– додав він.

Приїзд на виклик, аби допомогти людині, завершився серйозними пошкодженнями машини. З 02:00 бригада більше не могла на ньому робити виїзди.

За попередніми підрахунками, ремонт автомобіля коштуватиме установі 6 – 7 тисяч гривень. Медики звернулися у поліцію з проханням відреагувати.

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Раніше у Львові поранений чоловік напав на медиків швидкої , які приїхали до нього на виклик. Після цього пацієнт намагався вкоротити собі віку. Однак лікарям та правоохоронцям вдалось цьому запобігти, й львів'янина госпіталізували.

Уривок допису Ірини Назарок:

У селі Іванівка чоловік неадекватно зреагував на те, що швидка розверталася біля його двору та кинувся з кулаками до водія.

Бригаду екстренки викликали до чоловіка, у якого був напад бронхіальної астми. Завершивши надання допомоги пацієнту, фельдшер та водій поверталися на станцію. Щоб виїхати з сільської вулички, водій швидкої здійснив маневр розвороту біля подвір’я навпроти будинку пацієнта. В цей час до швидкої підбіг чоловік, відчинив двері з боку водія і почав кричати, що немає чого тут розвертатись. Чоловік спершу лихословив, потім почав витягувати водія з автомобіля за одяг. Коли ж водій почав протистояти нападу, неадекватний чоловік хотів витягти ключі, щоб зупинити автівку. Натомість пошкодив електроніку автомобіля, виламавши внутрішню систему керування склоочисниками та зовнішніми світловими приладами автомобіля.

"Це сталося уночі, ще й дощ ішов, нічого не видно було. Так, я розвертався на вулиці, але я не заїжджав на подвір'я того чоловіка. Чому він так відреагував – мені не зрозуміло. Ґудзики на одязі я пришию, а от з електронікою автомобіля – все не так просто. Авто вийшло з ладу. Приїжджаєш рятувати людині життя, а тут через таких неадекватів і самому може знадобитись медична допомога", – розповідає водій швидкої.

Фельдшер викликав поліцію. Адже спецавтомобіль вийшов з ладу і, починаючи з 2-ї години ночі, бригада більше не могла на ньому виїздити на виклики. За попередніми підрахунками, ремонт автомобіля коштуватиме установі 6-7 тисяч гривень. Медики написали заяви.