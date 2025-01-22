Запеклий бій з північними корейцями: у ССО показали, як стримували ворожий наступ

На Курщині північнокорейські військові вкотре наступали на українські позиції. Бій із найманцями тривав понад вісім годин.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України, що опублікували відео стримування ворожого наступу. Українські військові знищили 21 та поранили 40 солдатів із КНДР.

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Що відомо про боєзіткнення

Оператори 8-го полку ССО спільно з союзною піхотою протягом понад восьми годин давали відсіч противнику. Для цього використовуючи стрілецьку зброю та гранатомети, також по ворожих цілях працювали снайпери.

На дев’ятій годині бою в групи CCO залишилася лише третина боєкомплекту. Решту вони витратили на знищення ворогів,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що українські бійці вирішили вивести групу з поля бою в безпечне місце на двох Humvee.

Кадри бою ССО з північнокорейськими найманцями: дивитися відео

Нагадаємо, 21 січня Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Там він згадав про участь Північної Кореї у війні проти України та те, скількох життів це їй коштувало. Наразі відомо про 12 тисяч північнокорейців у Курській області, з яких загинуло близько 4 тисяч.