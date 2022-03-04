Ми вибили ворога, але на околицях Миколаєва ще бої, – глава ОВА

У Миколаєві 4 березня почались бої між українськими військами та окупантами. За словами голови Миколаївської ОВА, нашим захисникам вдалось трохи відтіснити загарбників, проте бої тривають.

Про це голова ОВА розповів у відео, яке виклали у соцмережі. Він зазначив, що українські захисники мають успіхи.

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Ми їх трохи вибили, – голова ОВА

Ми вибили їх (росіян – 24 канал) трохи, проте бій продовжується. Коментувати не можу, бої – на околицях,

– сказав Кім.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що вдалось вибити росіян з аеропорту "Кульбакіно". Там встановили український прапор. Проте після 17:00 ворог пішов у контрнаступ.

Дивіться відео з Миколаєва:

Голова ОВА закликав містян не панікувати

Зазначимо, що до початку боїв у місті оголосили повітряну тривогу. У небі бачили кілька ворожих вертольотів. Віталій Кім закликав містян не панікувати та зберігати спокій.

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