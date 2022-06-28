Бій виграє армія, війну – економіка, а безсмертя нації здобуває культура

За що ми сьогодні воюємо? Що ми захищаємо? Кордони та державність? Наш прекрасний народ?

За що ми воюємо

Але що таке кордони без національної ідентичності та її культури? Це просто територія.

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І чи існує народ без культури та самобутності? На щастя, українці мають настільки потужну культуру та історію, що вже багато сторіч ніхто не може їх знищити.

Ми воюємо за наші цінності – демократію, рівність, свободу й за те, щоб українці продовжували здійснювати невід'ємне право на самовизначення на своїй території.

Історичний шанс

Сьогодні ми маємо історичний шанс назавжди змінити уявлення про нашу країну, її самовизначеність, історію та майбутнє. Це шанс вивести культурний бренд України на якісно новий рівень, щоб він посів впливове місце у світовій культурі.

Ми не можемо проґавити важливість моменту. Адже завтра нас може не бути через ворожу ракету. Та саме сьогодні кожен з нас приймає доленосні рішення: увіковічити нашу країну або залишити все як є.

Ворог воює проти нашої культури. Тому нам не тільки потрібно її захищати, а й підіймати на п'єдестал.

Всі прагнення, плани та цілі викладені у Маніфесті "Культурна консолідація задля перемоги" щодо пріоритетів культурної політики в часи війни або 12 необхідних кроків. Це документ, який я закликаю підписати наших митців.

Агресор хоче, щоб ми були мертвими. Ми хочемо жити та творити. Кожен з нас буде жити фізично в кращому випадку 70 – 80 років. Наша культура та національність має жити вічно.

Бій виграє армія, війну – економіка, а безсмертя здобуває культура.

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