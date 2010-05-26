Третьою людиною у ринзі буде Дейн Нейд, який уже обслуговував бої 38-річного українця. У 2004-у американець у восьмому раунді припинив побиття Денні Вільямса і зарахував перемогу Віталія технічним нокаутом.



Підраховуватимуть ж удари Кличка-старшого та Альберта американець Хьюберт Мінн, японець Кен Моріта і представник Люксембурга Серхіо Сільва. Нагадаємо, що поєдинок відбудеться 29 травня у німецькому Гельзенкірхені. Вечір боксу на футбольній арені Veltins носитиме назву “кулаки зі сталі”.

