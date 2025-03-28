Інцидент біля Голосіївського ТЦК: постраждалого відвели у "швидку", його батька забрала поліція

Біля Голосіївського ТЦК у Києві сталася бійка за участі чоловіків у військовій формі. Ймовірно, працівник ТЦК відштовхнув на землю чоловіка, який знімав щось на камеру біля входу на територію Центру комплектування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE". Постраждалого звати Дмитро.

Дивіться також У мережі писали, нібито в Києві перекрили рух біля ТЦК: чи так це

Що відомо про це

За попередньою інформацією, постраждалого відвели до карети "швидкої". Наразі деталей стосовно стану хлопця, якого повалив на землю чоловік у військовій формі, не повідомляли. На місці, крім медиків, також працюють правоохоронці.

Я відчув удар прикладу автомата, але руки теж були задіяні. Працівники поліції не вступилися за мене, вони стояли й посміхалися,

– розповів постраждалий.

За його словами, ніхто з правоохоронців не давав йому коментарів, а коли він підійшов до входу на територію ТЦК, то один чоловіків у військовій формі "сказав щось не те" іншому репортеру. Через це почалася штовханина, у яку потрапив і сам Дмитро.

Попередньо, у "швидкій" з постраждалого зняли тілесні побої, заспокоїли, поміряли тиск і порекомендували звернутися в травмпункт. Водночас Дмитро обурений, що поліцейські не допомогли йому.

Батька постраждалого хлопця в бійці біля Голосіївського ТЦК, як повідомляють ЗМІ, силою затримали правоохоронці. Зазначають, що чоловіка посадили в поліцейське авто та відвезли в невідомому напрямку.