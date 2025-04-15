Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпра.

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У Дніпрі між чоловіками у формі сталася бійка

15 квітня до поліції міста надійшло повідомлення, що поблизу вокзалу сталася бійка між чоловіками. Інцидент трапився зранку. Один з учасників конфлікту поранив свого опонента ножем. На відео, яке публікували у соціальних мережах, видно, що в одного з чоловіків рука була повністю в крові. Правоохоронці одразу ж почали встановлювати обставини різанини.

Двоє чоловіків у кросівках та камуфляжі билися, під час чого один з них вдарив декілька разів ножем іншого,

– пишуть користувачі мережі.

Поліція підтвердила, що внаслідок бійки між двома чоловіками, один з них отримав травми. Його доставлено до лікарні. Медики оглянули постраждалого та оцінили важкість його травм.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група Дніпровського районного управління поліції. Правоохоронці встановили особи учасників бійки. Інформація про інцидент внесена до журналу Єдиного обліку, наразі за цим фактом триває перевірка.

Нагадаємо, подібна ситуація сталася на одній з вулиць Києва. Там між цивільним та військовим стався конфлікт, внаслідок якого перший сильно поранив воїна. Під час сварки біля під'їзду зловмисник вдарив військового ножем в груди. Після цього нападник втік, залишивши чоловіка в крові лежати на землі.