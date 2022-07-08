Забули, чим треба займатись на своїх посадах, – Марченко про бійку мера та голови райради

8 липня 2022 , 06:25
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Джерело:

Максим Марченко

Глава Одеської ОВА припустив, що політики в області забули, чим треба займатись на своїх посадах. Мовиться про посадовців Білгород-Дністровського, які побились.

Марченко прокоментував інцидент ввечері 7 липня. Бійка ж трапилась у той же день. 

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Марченко прокоментував бійку політиків 

Максим Марченко під час вечірнього звернення прокоментував дії двох політиків, які вчинили бійку під час засідання районної ради в Білгород-Дністровському. 

Доводити свою силу та сміливість під час війни треба на полі бою, вбиваючи ворогів. Така поведінка є неприйнятною ні для кого. Мабуть, забули чим треба займатися на своїх посадах, то я нагадаю і відповідна реакція обов'язково буде,
– пообіцяв очільник Одеської ОВА.  

Інцидент прокоментував один з учасників бійки

Суспільне написало, що ввечері 7 липня ситуацію прокоментував міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан, який брав участь у бійці. 

Мер міста озвучив звинувачення щодо голови районної ради Григорія Мельниченка. Мовляв, той пробував незаконно захопити приміщення місцевого шкірно-венерологічного диспансеру.

Ви мене обрали для того, щоб я відстоював ваші інтереси. Повірте я ні на хвилинку не сумніваюся, я робитиму це до кінця,
– сказав Граждан.

Натомість видання намагалось зв'язатись з іншим фігурантом конфлікту – Григорієм Мельниченком, проте він не підняв слухавку. 

За даними "Ізбіркому", у Гражана струс мозку і він перебував у лікарні. Також він додав, що причина конфлікту – нерухомість. 

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Бійка між політиками на Одещині: коротко

  • 7 липня в Білгорода-Дністровському було засідання районної ради. Під час нього Григорій Мельниченко та Віталій Граждана почали сваритись.
  • Перший почав обзивати другого непристойними образливими словами. 
  • Після цього між двома політиками почалась бійка. Тривала вона не довго, адже інші колеги їх розтягнули. 

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Автор: Діана Квасневська