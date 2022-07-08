Забули, чим треба займатись на своїх посадах, – Марченко про бійку мера та голови райради

Глава Одеської ОВА припустив, що політики в області забули, чим треба займатись на своїх посадах. Мовиться про посадовців Білгород-Дністровського, які побились.

Марченко прокоментував інцидент ввечері 7 липня. Бійка ж трапилась у той же день.

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Марченко прокоментував бійку політиків

Максим Марченко під час вечірнього звернення прокоментував дії двох політиків, які вчинили бійку під час засідання районної ради в Білгород-Дністровському.

Доводити свою силу та сміливість під час війни треба на полі бою, вбиваючи ворогів. Така поведінка є неприйнятною ні для кого. Мабуть, забули чим треба займатися на своїх посадах, то я нагадаю і відповідна реакція обов'язково буде,

– пообіцяв очільник Одеської ОВА.

Інцидент прокоментував один з учасників бійки

Суспільне написало, що ввечері 7 липня ситуацію прокоментував міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан, який брав участь у бійці.

Мер міста озвучив звинувачення щодо голови районної ради Григорія Мельниченка. Мовляв, той пробував незаконно захопити приміщення місцевого шкірно-венерологічного диспансеру.

Ви мене обрали для того, щоб я відстоював ваші інтереси. Повірте я ні на хвилинку не сумніваюся, я робитиму це до кінця,

– сказав Граждан.

Натомість видання намагалось зв'язатись з іншим фігурантом конфлікту – Григорієм Мельниченком, проте він не підняв слухавку.

За даними "Ізбіркому", у Гражана струс мозку і він перебував у лікарні. Також він додав, що причина конфлікту – нерухомість.

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Бійка між політиками на Одещині: коротко

7 липня в Білгорода-Дністровському було засідання районної ради. Під час нього Григорій Мельниченко та Віталій Граждана почали сваритись.

Перший почав обзивати другого непристойними образливими словами.

Після цього між двома політиками почалась бійка. Тривала вона не довго, адже інші колеги їх розтягнули.

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