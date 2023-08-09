На Львівщині у реабілітаційному центрі пацієнти влаштували бійку: помер 30-річний чоловік
Джерело:Нацполіція
В одному із реабілітаційних центрів Львівщини двоє пацієнтів влаштували бійку. Один із чоловіків від отриманих травм помер.
У поліції зазначили, що реабілітаційний центр, де стався конфлікт між пацієнтами, розташований в одному із сіл Львівського району.
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Під час сутички 23-річний мешканець Львівського району побив 30-річного львів'янина. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події,
– ідеться у повідомленні.
ZAXID.NET із посиланням на власні джерела пише, що у реабілітаційному центрі лікують нарко- і алкозалежних людей.
Підозрюваного затримали, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.Увага! Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частини 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
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