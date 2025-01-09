У центрі Києва сталася бійка: правоохоронці розповіли подробиці

Ввечері в середу, 8 січня, у Печерському районі Києва сталася бійка. Поліцейські затримали обох учасників конфлікту на місці інциденту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. Зазначається, що наразі поліцейські продовжують працювати на місці події, усі обставини конфлікту встановлюються.

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Що відомо про бійку на Печерську

В поліції Києва зазначили, що повідомлення про бійку в Печерському району столиці за участі двох чоловіків надійшло до поліції ввечері 8 січня.

Після цього на місце події було негайно спрямовано екіпаж патрульної полії та слідчо-оперативну групу районного управління поліції.

Відтак, на місці інциденту поліцейські затримали обох учасників події. Попередньо встановлено, що у одного з чоловіків був при собі пневматичний пістолет,

– повідомили правоохоронці.

До слова, раніше стало відомо, що поліція встановила ще трьох учасників бійки та стрілянини в київському готелі Sky Loft, що сталася наприкінці листопада. Правопорушниками виявилися двоє одеситів, віком 31 і 28 років та 23-річний житель Київщини – правоохоронці вже повідомили їм про підозру.