Недовіра не дає права на самосуд, – Лубінець про бійку між цивільними та ТЦК на Тернопільщині

У Тернополі конфлікт між місцевими жителями та працівниками ТЦК 25 серпня переріс у бійку. Внаслідок цього військовослужбовці отримали травми, а службовий автомобіль пошкодили.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що інцидент свідчить про небезпечний рівень напруженості навколо мобілізації.

Що сказав Лубінець?

Омбудсмен вважає, що ситуація в Тернополі є сигналом про небезпечний рівень напруженості в суспільстві.

До такої ситуації призвели, зокрема, недопрацювання попереднього керівництва Міністерства оборони, які сьогодні маємо як наслідок,

– вважає Лубінець.

Водночас він наголосив, що недовіра до ТЦК не може бути виправданням для застосування сили.

"Не можна виправдовувати насильство лише тому, що людина не довіряє ТЦК та СП. Правила мають бути однаковими для всіх. Якщо представник ТЦК порушив закон – він має відповідати. Якщо громадянин застосував силу – він також має відповідати. Все інше – подвійні стандарти", – заявив омбудсмен.

Лубінець визнав, що проблема недовіри до ТЦК існує, однак, за його словами, її неможливо вирішити лише закликами довіряти. Її потрібно відновлювати законністю дій, реформами, контролем та відповідальністю за порушення.

Водночас омбудсмен закликав українців не вдаватися до самосуду та вирішувати спірні ситуації виключно законним шляхом.

Недовіра не дає права на насильство, інакше ми створюємо дуже небезпечний прецедент,

– зазначив Лубінець.

Конфлікт із ТЦК у Тернополі: дивіться відео

Начальник ГУНП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко повідомив, що під час інциденту військовослужбовець ТЦК отримав легкі тілесні ушкодження, а автомобіль Nissan X-Trail було пошкоджено. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України та встановлюють усіх причетних.

Зюбаненко також наголосив, що претензії до дій посадовців мають вирішуватися законним шляхом.

"Поліція реагуватиме на такі дії відповідно до закону. Незалежно від обставин чи статусу учасників, кожен факт насильства має бути належно розслідуваний, а винні – понести передбачену законом відповідальність", – заявив він.

Окремо в Тернопільському обласному ТЦК проводять перевірку щодо дотримання порядку проведення мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, увечері 25 серпня на вулиці Леся Курбаса в Тернополі сталася сутичка між працівниками ТЦК та групою місцевих жителів під час перевірки військово-облікових документів. За даними поліції, під час розмови військовослужбовців з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити інші громадяни.

Вони били по автомобілю Nissan X-Trail та вступили в конфлікт із працівниками ТЦК, після чого ситуація переросла у фізичне насильство. Унаслідок сутички кілька військовослужбовців отримали травми, один із них перебуває в лікарні.

У ТЦК також повідомили, що невстановлені особи заволоділи особистими речами військового та пошкодили службовий автомобіль. На місце події прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції, які припинили конфлікт.

Правоохоронці встановлюють усіх учасників події, оцінюють завдані збитки та характер отриманих травм, а також перевіряють інформацію про можливу наявність у деяких учасників предметів, схожих на бити та ножі. У поліції закликали громадян утримуватися від агресії та наголосили, що конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі.