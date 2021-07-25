На бійку вийшла вся маршрутка: у Миколаєві сталася епічна сутичка – відео

У маршрутці №21 в Миколаєві трапився конфлікт між пасажирами. Після словесної перепалки люди вибігли битися на вулицю.

Бійка виникла через сидяче місце

За словами очевидців, маршрутка їхала з Намиву у центр Миколаєва повністю забита. Один з пасажирів нібито був п'яний і почав голосно говорити.

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Люди у маршрутці зробили йому зауваження через те, що він не уступив місце жінці з двома дітьми. Пасажир почав пояснювати, що нібито не побачив жінку. Після того виникла словесна перепалка.

Інший пасажир маршрутки при виході на вулиці Рюміна обізвав п'яного. Той вибіг з транспорту і вдарив чоловіка.

На вулицю вибігла майже вся маршрутка. Почалася бійка,

– розповіла очевидиця.

Водій же заявив, що у нього немає часу і він не чекатиме на пасажирів, які вирішили помахати кулаками. Тому транспорт продовжив рух.

Дивіться відео бійки у маршрутці Миколаєва: