ЗСУ "затрофеїли" російську БМП-2, яка пролежала під водою 2 роки: у 63-й ОМБр показали відео

Бійці 106 батальйону 63 ОМБр провели унікальну спецоперацію на північній околиці Торського. Військові "затрофеїли" російську БМП-2, яка знаходилася під водою протягом 2 років.

Про це повідомили в 63-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, передає 24 Канал. Ймовірно, окупанти залишили техніку під час свого відступу у 2022 році.

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Як вдалося організувати операцію

Про БМП українським захисникам стало відомо, коли рівень водойми знизився через влучання противника в дамбу. Планування операції тривало близько півтора місяця.

У нас було десь 6 виходів. Кожного дня ми тій "бесі" (БМП-2 – 24 Канал) присвячували від 20 до 30 хвилин, бо більше часу там не можна було проводити. Одразу починалися прильоти, літали FPV-шки,

– каже боєць із позивним "Бандера".

Насамперед військові спробували дістати "пушку", однак безрезультатно. Після цього вони вирішили "затрофеїти" БМП-2 повністю.

Командир 106 батальйону Артур Скрипник ділиться, що очікував пригідних погодних умов 2 тижні. У день операції "погода була на нашій стороні" – туман і мокрий сніг.

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За словами командира взводу танкового батальйону з позивним "Сармат", захисники вирушили на місце о 6 годині ранку. За допомогою тросів БМП-2 підтягнули до берега, а потім витягнули на пагорб.

Візуальних пошкоджень на ній (на бойовій машині піхоти – 24 Канал) немає – як їхала, так і зупинилася. Її відправлять на капітальний ремонт, тож вона ще послужить батальйону та Збройним силам,

– каже Скрипник.

У 63 ОМБр зазначають – це блискуча, добре продумана й героїчна операція, проте, якби наші воїни мали достатньо сучасної техніки, можливо, їм не довелося б ризикувати життям і здоров’ям заради "трофеїв".