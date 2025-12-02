Про це розповіли на сторінці волонтерського штабу у фейсбук, пише 24 Канал.

Що відомо про це?

"Українська команда" передала дуже важливу допомогу бійцям 117 Сумської бригади ТрО. Потужні зарядні станції для безперебійної роботи техніки та зв’язку і сіткомети, які захищатимуть наших бійців від ворожих дронів. Сумська бригада ТРО до літа 2025 року мужньо тримала кордон, а зараз стримує ворога на Лиманському напрямку,

– мовиться у повідомленні.

Волонтери передали зарядні станції: дивіться відео

Як зазначили в "Українській команді", це перша партія сіткометів, які волонтери придбали завдяки донатам тисяч українців, що взяли участь у зборі. Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив, що ця підтримка збереже життя і здоров’я захисників на передовій.

Попри всі розмови про переговори, ворог продовжує тиснути по всій лінії фронту. Руйнує логістику, енергетику і зв’язок. Упевнений: наша підтримка допоможе цим хлопцям ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя і здоров’я наших героїв,

– сказав Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" проводить великий збір на сіткомети. Це українська розробка, яка дозволяє захиститися від ворожих безпілотників, в тому числі від дронів на оптоволокні.

