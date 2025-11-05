Про це посадовець повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

"Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію вкрай необхідної допомоги. Ще 2000 FPV-дронів різних типів та 300 безпілотників Mavic 3Т відправили військовим 225-го окремого штурмового полку, підпорядкованого Головнокомандувачу ЗСУ. Ці БпЛА допоможуть бійцям ефективніше нищити ворога. Знаємо, наскільки сьогодні складна ситуація із захистом неба. Тому бійці полку отримали на найгарячіші напрямки фронту також 500 антишахедних дронів та 10 наземних станцій до них", – написав Віталій Кличко.

За словами мера, у 2025 році столиця вже виділила на потреби 225-го полку близько 700 мільйонів гривень. Зокрема, влітку місто також передавало підрозділу понад 2 000 БпЛА та обладнання для радіоелектронної боротьби.

Віталій Кличко передав чергову партію допомоги бійцям 225 штурмовому полку / Фото з телеграма мера Києва

Кличко також підсумував загальні обсяги цьогорічної допомоги військовим від Києва.

Від початку року Київ передав на фронт різним бригадам вже понад 55 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв'язку. І ми продовжимо допомагати всім нашим військовим, які боронять державу. Слава Україні та її Героям!

– наголосив Віталій Кличко.

Раніше мер повідомляв, що у 2025 році з бюджету столиці на потреби ЗСУ вже спрямовано близько 11 мільярдів гривень.

На наступному засіданні Київради, як зазначав Кличко, планується розглянути виділення додаткового 1 мільярда гривень на посилення підрозділів ППО, які протидіють російським "шахедам" і ракетним ударам.