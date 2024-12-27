Українські військові взяли в полон окупантів, які виявились їхніми підписниками

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади взяли в полон російських військових. Згодом українські захисники дізналися, що один з окупантів підписаний на сторінку бригади в соцмережах.

Українські військові кажуть, що вже декілька тижнів поспіль російська піхота безперервно висувається на їхні позиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 3-тю штурмову бригаду.

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Що відомо про російських полонених

У бригаді розповідають, що шістьох окупантів вдалося знищити. Ще четверо російських військових бійці роти "Warriors cartel" взяли в полон.

Росіяни пояснили, що стежать за сторінкою 3-ї штурмової, щоб переглядати відео з дронами. А також побідкалися, що російський військкомат обдурює їх. За словами російських військових, їм дозволяють вибрати посаду у війську. Проте в контракті вказано, що насправді вони зобов'язані виконувати будь-яку роботу.

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Російські військові також невдоволені своїм командуванням через відсутність логістики. Деякі з них через відсутність води, їжі й теплих речей вимушені здаватися в полон. Інші, щоб уникнути неволі, скоюють суїцид.