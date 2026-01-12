Взяв кредит, щоб воювати: у 63 ОМБр вразили історією полоненого найманця з Уганди 

На початку осені військовим 63 ОМБр вдалось знешкоджувати темношкірих найманців Росії, які не мали жодних документів. Через це встановити їхні особи не вдалось. Однак перед новим роком до українських бійці прорвався ще один такий солдат.

Його ім'я – Річард, він з Уганди. Про це 24 Каналу розповів начальник відділення комунікацій 63 ОМБр 3-го корпусу Ростислав Яцишин, зауваживши, що чоловік хотів заробити гроші, але замість роботи він опинився перед вибором: підписати контракт або померти від пострілу в голову.

Дивіться також "Це лише початок": Естонія заборонила в'їзд сотням росіян, причетним до війни в Україні

Історія полоненого найманця з Уганди

В кінці грудня на одному з блокпостів поблизу Лиману зафіксували темношкірого російського військового. Він був без зброї та розповів, що, рятуючись від бідності, купився на російські обіцянки – взяв кредит на квитки та прилетів в Росію.

За словами начальника відділення комунікації 63 ОМБр, до цього випадку українським військовим вдавалось знищувати найманців з Африки, але вони не знали, звідки вони саме. В них не було документів, адже їх забирало російське командування. Водночас Річард відкрив завісу, адже бригада не мала достатньо інформації до цього.

Його історія доволі сумна – жив в бідному районі столиці Уганди у маленькій мазанці з дружиною та 2 дітьми. Працював у супермаркеті, де заробляв 50 доларів в місяць. Він взяв кредит на суму 3 тисячі доларів, щоб прилетіти в Стамбул, а потім в Москву,

– розповів Яцишин.

Там його і ще кількох таких африканців зустріла машина, які привезла у військову частину. Росіяни, погрожуючи зброєю, змусили їх підписати контракт. Згодом Річард відчув усі особливості російської армії – за його розповіддю, він опинився на Донбасі та жив у бліндажі в жахливих умовах.

Розповідь Річарда про його історію: відео з соцмереж 63ОМБр

Через деякий час чоловік вирішив тікати та біг майже цілий день навмання вздовж лінії електропередач. Так він опинився біля блокпосту, де здався в полон. Його подальша доля поки невідома. Річард звертався до уряду Уганди з проханням повернути його додому.

Зауважте! Минулого року російські ЗМІ встановили, що понад 1500 громадян з 48 країн світу у період з квітня 2023 року по травень 2024 року долучилися до російської армії. Більшість з них з Південної Азії, країн колишнього СРСР та Африки.

Начальник відділення комунікацій 63 ОМБр зауважив, що Росія набирає африканців навіть не для "гарматного м'яса". Яцишин припустив, що єдине завдання таких найманців – відвернути увагу українських дронів від російських солдатів, які ідуть за ними. Такі випадки свідчать про дефіцит живої сили в російській армії.

Що ще відомо про найманців, які набирає Росія?