Розібрали окупантів: "Азов" відбив штурм на Торецькому напрямку

Українські військові 12-ої бригади "Азов" відбили штурм російських окупантів на Торецькому напрямку. Для цього захисники використали безпілотники й танк.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Азов". За словами військових, захисники роблять все можливе, щоб стримати ворога і знищити якомога більше цілей.

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Бійці відбили штурм окупантів на Донеччині

В "Азові" розповіли, що ворог не припиняє спроб наступу на Торецькому напрямку. Штурмова група росіян пішла в наступ на позиції Сил оборони, використавши декілька одиниць бронетехніки, зокрема БМП та МТ-ЛБ.

Як зазначили військові, оператори ударних дронів 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" розпочали ліквідацію цілей ще на під’їзді до позицій захисників.

До знищення долучився бойовий екіпаж азовського танкового батальйону, який "зачищав" окупантів в зруйнованій забудові,

– йдеться в повідомленні.

Бійці також опублікували відео відбиття механізованого штурму на Донеччині.

До слова, раніше в ISW повідомили, що російські війська, використовуючи свою чисельну перевагу, активно просуваються в Торецьку та прилеглих районах. Там спостерігається також значне посилення наступальних операцій, що, ймовірно, передбачає подальші спроби захоплення території навколо Костянтинівки.