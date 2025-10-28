Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Української команди", інформує 24 Канал.

"Ворог намагається занурити Україну в темряву. Б'є по наших ТЕЦ, електростанціях, газосховищах. Особливо важка ситуація – вздовж лінії фронту. Окупанти намагаються позбавити наших захисників світла, тепла та зв'язку. Маємо допомогти нашим хлопцям. "Українська команда" передала чергову партію зарядних станцій легендарному батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж", – зазначають в "Українській команді".

"Українська команда" передала батальйону "Свобода" зарядні станції: відео

У волонтерській організації нагадують, що автономні зарядні станції є життєво необхідними на фронті, де відсутнє електропостачання: вони забезпечують безперебійну роботу Starlink, систем РЕБ та іншого обладнання.

Ці хлопці з першого дня повномасштабного вторгнення захищали Київщину, Донеччину, Луганщину. І сьогодні б’ють ворога на одному з найгарячіших напрямків. Упевнений: ці зарядні станції допоможуть хлопцям ще краще виконувати свої бойові завдання і завжди залишатися на зв'язку. Тому що це – про живлення Starlink, про роботу РЕБів та багато іншого,

– коментує керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше, на минулому тижні, потужні зарядні станції з додатковими батареями отримав від "Української команди" 420-й окремий батальйон безпілотних систем "Хорт". З початку повномасштабного вторгнення "УК" передала різним підрозділам понад 3 500 дронів, більше 90 автомобілів та інше спорядження.

Окрім того, волонтери організували збір на сіткомети – обладнання, що рятує бійців від ворожих FPV-дронів та працює на оптоволоконній основі.

Долучитися до збору можна через ПриватБанк, UAPay та Монобанк. Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565. Повні реквізити доступні за посиланням.