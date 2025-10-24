Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу волонтерського штабу.

Як волонтери допомагають бійцям "Хорту"?

"Українська команда" продовжує системно допомогати українським військовим, забезпечуючи підрозділи джерелами альтернативного живлення.

Як розповів керівник штабу Артур Палатний, бійці 420-го окремого батальйону безпілотних систем "Хорт" отримали від волонтерів велику партію потужних зарядних станцій із додатковими батареями.

Оператори дронів "Хорту" отримали зарядні станції / фото "Української команди"

Палатний наголосив, що зарядні станції є необхідними в умовах відсутності електроенергії на передовій. Зокрема, вони забезпечують безперебійну роботу дронів та систем зв'язку.

Для операторів дронів наявність надійних джерел електрики – критично важлива. Це стабільна і безперебійна робота безпілотних систем та якісний зв’язок. Хлопці з "Хорту" сьогодні виконують бойові завдання та нищать ворога майже по всій лінії фронту. Упевнений: наша підтримка посилить бойову спроможність підрозділу,

– вказав керівник "Української команди".

Він акцентував, що ця допомога дозволить пілотам "Хорту" ефективніше застосовувати дрони, підтримувати стабільний зв'язок та нищити ворога.

До слова, з 24 лютого 2022 року "Українська команда" передала різним військовим підрозділам понад 3500 дронів, більше 90 автомобілів та багато іншого спорядження.

Крім того, волонтери "Української команди" запустили збір коштів на сіткомети, які рятують військових від FPV-дронів на оптоволокні.

Крім того, волонтери "Української команди" запустили збір коштів на сіткомети, які рятують військових від FPV-дронів на оптоволокні.