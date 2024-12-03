Розбирають росіян: воїни 12-ої бригади "Азов" показали, як нищать ворога на Торецькому напрямку

У місцях, де артилерія та дрони не можуть забезпечити повне знешкодження ворожих сил, на передову виходять броньовані машини. Танковий батальйон 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України демонструє міць, ефективно ліквідуючи ворога навіть у найскладніших умовах міської забудови та густих посадок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 12-ї бригади "Азов".

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У бригаді кажуть, що танкові екіпажі готові працювати у цілодобовому режимі, аби зупиняти спроби ворожого наступу. Їхні дії ретельно координуються, що дозволяє досягати максимальної ефективності під час виконання бойових завдань.

"Коли боєкомплект повністю відпрацьований, на місці колишніх ворожих позицій залишаються лише вирви та ліквідовані окупанти", — пишуть "азовці".

Знищення ворога за лічені хвилини

Використання танків у таких складних умовах дозволяє знищувати ворога за мінімальний час, забезпечуючи перевагу на полі бою.

Роботу танкового батальйону 12-ї бригади "Азов" можна побачити у відео, яке опублікували на сторінках бригади. На записах зафіксовано, як професійно екіпажі працюють проти окупантів, знищуючи їхні укріплення та техніку.

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Українські захисники продовжують невпинно боротися за незалежність та свободу своєї країни, демонструючи відданість і непереможний дух.