Бійці ГУР уразили передовий пункт управління окупантів на Херсонщині

Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. На Херсонщині бійці ГУР уразили передовий пункт управління окупантів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

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Що відомо про удар по передовому пункту окупантів

На Херсонщині бійці ГУР уразили передовий пункт управління окупантів. Подія сталася 26 лютого близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка.

ГУР уразили передовий пункт росіян на Херсонщині: дивіться відео

Успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів – 14 армійського корпусу зс Росії,

– йдеться у повідомленні.

У ГУР розповіли, що удару було завдано за допомогою вибухового скиду з безпілотника.

Нагадаємо, що 26 лютого також було уражено пункт управління БпЛА 503 мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58 армії Росії у населеному пункті Нестерянка Запорізької області. Окупанти використовували цей об'єкт для керування, зберігання та обслуговування БпЛА