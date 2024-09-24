Бійці ГУР вели рукопашний бій з окупантами: деталі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

У вівторок, 24 вересня, стало відомо, що підрозділи ГУР звільнили від окупантів Вовчанський агрегатний завод. Їм також вдалося знищити загарбників в усіх будівлях підприємства.

Про це розповіли в Головному управлінні розвідки МО України. Там повідомили подробиці операції.

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Звільнення Вовчанського агрегатного заводу від окупантів

В результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства,

– ідеться в повідомленні.

В розвідці повідомили, що у вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів Кирилу Буданову про успішне завершення операції.

Вказується, що операцію здійснили спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор".

Бійці ГУР МОУ здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій,

– розповіли деталі в ГУР МО України.

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В розвідці додали, що вояки армії країни-агресорки перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (Кубінка, Москва).

Крім цього, проти розвідників України безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, а також КАБів та важких вогнеметні системи "Солнцепьок".

Там зазначили, що незважаючи на опір противника, бійці ГУР МО знищили ворога, а також взяли полонених та поповнили обмінний фонд.

В розвідці наголосили, що територію агрегатного заводу передано під контроль Збройних Сил України після зачистки усіх 30 будівель об’єкту.

