Витягли з обіймів смерті: як "Артан" врятував "Конана", який провів у відкритому морі 14 годин

Під час спецоперації ГУР МО з повернення "вишок Бойка" один з бійців підрозділу "Артан" з позивним "Конан" випав за борт човна. Воїнам "Артану" довелося тимчасово покинути "Конана", однак згодом вони врятували його.

"Конан" випав за борт, коли катер маневрував під час обстрілу з повітря. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир взводу спецпідрозділу "Артан" Андрій Мельник. За його словами, ворожі літаки росіян типу "Су" дуже щільно атакували українських бійців.

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"Конана" знайшли завдяки безпілотнику

Мельник, який відомий за позивним "Фаворит", розповів, що окупанти не могли попасти по човну, однак розгортатись нашим бійцям і рятувати "Конана" в той момент було занадто небезпечно.

Якби бійці "Артану" відразу почали рятувальну операцію, то могли загинути всі. Відтак, за "Конаном" вирішили повернутися згодом. Його знайшли у воді завдяки тепловому сліду.

Могли б загинути усі. То ж поверталися через деякий час. А тоді вже не могли знайти "Конана". Хоча, як він згодом сам розповідав, двічі пропливали десь повз. Ми не чули його через хвилі, роботу двигуна… Зв'язку не було. Добре, що оператори безпілотників знайшли у воді його тепловий слід. Після цього група вже цілеспрямовано рухалася за потрібними координатами,

– розповів Мельник.

"Фаворит" наголосив, що питання, чи повертатися за "Конаном" – взагалі не стояло. У підсумку під час порятунку бійці "Артана" ще й підбили російський літак.

"Може, по-військовому це й неправильно, брати купу людей, аби врятувати одну людину, але питання, чи повертатися, чи ні, взагалі не стояло. Попри бій та небезпеку, забрали хлопця. Ще й літак тоді підбили. Напевно, всі вже бачили той запис", – сказав командир.

За його словами, евакуація "Конана" зайняла 12 годин. З бійцем все в порядку: він відразу оклигав після того, як отримав пару крапельниць у лікарні.

Однак "Фаворит" зазначає, що "Конан" ще легко відбувся, зважаючи на те, скільки часу він пробув у воді.

Російські військові не змогли поцілити по човну

На записах рятувальної операції видно, що російські пілоти працювали по українських бійцях з бортової пушки. "Фаворит" заявив, що окупанти жодного разу не попали по човну.

У своїх новинах вони постійно розповідають про сто тисяч затоплених катерів. У нас всього стільки човників немає, скільки вони знищили. За всю історію наших морських операцій, конкретно нашого підрозділу, росіяни лише один раз злегка пошкодили транспортний засіб,

– сказав Мельник.

Коментуючи те, чому росіяни не вдарили з літаків ракетами, "Фаворит" зазначив, що човни надто швидкі, тому удар не був би ефективним.

"Ці човни – достатньо важка ціль, вони швидкі, маневрені. Ракетами по них не має сенсу працювати, а ефективна дальність пушок трохи ближча, ніж вони можуть дозволити до нас наблизитися. Підлетять – поплавають у морі. Якщо пощастить, то ще й в Україні у якості полонених побувають", – резюмував командир.

. "Конан" провів у відкритому морі 14 годин і проплив близько 20 кілометрів, зокрема проти течії.