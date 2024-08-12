Бійці підрозділу "Химера" розповіли про бої на лівобережжі Херсонщини та скільки триватиме війна

Українські спецпризначенці, бійці підрозділу ГУР МО "Химера" виконують надскладні задачі на Херсонському напрямку. Вони воюють в умовах постійних артилерійських обстрілів та атак роїв російських дронів.

Українські спецпризначенці показали кадри боїв, а також розповіли про кота Жору, якого евакуювали із зони бойових дій та дали це прізвисько на честь загиблого побратима.

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Як бійці "Химери" виконують завдання на Херсонщині

Бійці підрозділу "Химера" у складі спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України "Шендрос", "Розбійник", "Пиріжок" та кіт на прізвисько Жора стали героями нового випуску.

Складність просування на цьому напрямку насамперед у розгалудженій сітці проливів, у великій кількості островів. Окрім того, ворог постійно тебе бачить. А ще чує роботу човнів. Може накрити або на воді, або вже під час десантування, фугасом або артою,

– розповідає боєць підрозділу із позивним "Пиріжок".

Заступник командира підрозділу на псевдо "Шендрос" розповів про закріплення на лівому березі Херсонщини.

Ми можемо поставити там ППО. Але ворог одразу ж працює КАБами. У нього є зона підльоту з Криму, вони стягнули на цю ділянку максимальну кількість засобів вогневого ураження. Складність закріплення – у мілині та низині: ворог накриває тебе зверху. А ще не забувайте про заміновану воду,

– сказав військовий.

Розвідник із позивним "Розбійник" розповів, як він перепливав річку без ноги. Військовий втратив її на тому ж Херсонському напрямку, наступивши на протипіхотну міну "Лепесток".

"Коли я втратив ногу, мені потрібно було повертатись назад. Для цього необхідно було переплисти річку. Побратими скинули мене у воду, я поплив, і мене дістали на іншому березі. Потім – евакуація та лікарня",

– поділився розвідник.

Військовий "Шендрос" вважає, що справжня війна тільки почалась. За його словами, повномасштабна війна триватиме ще дуже довго.

Після великої війни буде "маленька" війна, у якій нам потрібно буде втримати все, що у нас є. Спочатку ми знищимо всіх зовнішніх ворогів, а потім, якщо лишаться сили та здоров'я, то ми намагатимемось навести порядок у країні,

– сказав він у випуску.

Також у "Химері" є кіт на прізвисько Жора.

"Він у нас — ветеран війни. Тримав оборону у Миколаївській області, потім тримав у "заручниках" псковський десант, зайшов у Херсонську область. А взагалі, коли іноді вечорами приходить журба, кіт допомагає подолати всі печалі",

– розповів "Шендрос".

До слова, окупанти не припиняють вчиняти злочини проти мирного населення Херсонщини. Так 10 серпня ворог вдарив дроном по автівці, в якій перебувала родина.