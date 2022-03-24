Бійці руху опору самотужки знищили машину окупантів і взяли в полон російського військового

Рух опору знову показав свою злагоджену успішну роботу та чергову уражену техніку.

Відео з результатом роботи поширила платформа українського спротиву.

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Цього разу бійці руху опору знищили техніку забезпечення ворога.

Знищили одну машину окупантів та взяли в полон російського військового. Народ України не дає ворогу почувати себе вільно на нашій землі. Разом до перемоги,

– йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що з військовополоненими необхідно поводитись гуманно. Адже живого окупанта можна буде обміняти на наших хлопців та визволити їх з полону.

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