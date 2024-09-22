"Бійці на Сході кажуть, що їх рідше б'ють": Зеленський розповів про результати Курської операції

Минуло більше місяця з початку операції ЗСУ на Курщині, тож уже можна підбивати певні підсумки. На думку Володимира Зеленського, є декілька позитивних моментів для України.

В інтерв'ю The New Yorker президент заявив, що бойові дії на території Росії вплинули на ситуацію з обстрілами. Наприклад, в ОТУ "Сіверськ" розповіли, що росіяни більше обстрілюють населені пункти у Курській області, ніж на Сумщині.

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Що дала Україні Курська операція ЗСУ

Вона, зокрема, показала жорстоку правду росіянам. Не всі готові її визнати, та світ побачив: Путіну плювати на його громадян.

На жаль, багато хто з них закриває очі, вони не хочуть нічого бачити і чути. Але деякі росіяни не могли не помітити, що Путін не побіг захищати свою землю. Ні, замість цього він хоче насамперед піклуватися про себе і добити Україну. Його люди не є для нього пріоритетом,

– сказав Зеленський.

Він переконаний: події на Курщині впливають і на російські регіони, далекі від війни, – Москву та Санкт-Петербург. Бойові дії демонструють росіянам, що якщо війна дійде до їхньої області, з ними може статися те саме, що з мешканцями Курської області. Тим часом ЗСУ продовжують забезпечувати людей на підконтрольних їм російських територіях їжею та водою. Також цивільні росіяни можуть поїхати до інших областей своєї батьківщини, але не роблять цього.

Що дуже важливо, операція ЗСУ сповільнила наступ росіян на Донбасі та змусила їх перекинути частину сил до Курська – близько сорока тисяч солдатів. А бійців на Сході стали рідше обстрілювати.

За словами Зеленського, ще рано судити, чи увійде цей крок в історію як успішний чи провальний. "Я не зациклений на історичних успіхах. Я зосереджений на тому, що відбувається тут і зараз", – сказав гарант.

Можливо, Курська операція і не призведе до закінчення війни чи до падіння Путіна. Та Україна показала партнерам, на що здатна. А Глобальний Південь побачив, що у російського диктатора є проблеми.

Чому Київ почав операцію в Курській області

Уявіть собі: ви боретеся у важкій війні, ви не отримуєте допомоги, ви напружуєтеся, щоб підтримувати бойовий дух. А росіяни перехопили ініціативу на Сході, захопили частину Харківської області і ось-ось підуть на Суми. Треба щось робити – щось інше, аніж нескінченно просити партнерів про допомогу. І що ви робите? Сказати своєму народу: "Дорогі українці, через два тижні Східна Україна перестане існувати"? Звичайно, можна так і зробити, розвести руками, але можна спробувати зробити сміливий крок,

– емоційно розповів Зеленський.