Бійці тероборони на Київщині спалили п'ять одиниць техніки окупантів

Україна уже третій тиждень дає нищівну відсіч російським окупантам. Впевнений опір оркам чинять не лише ЗСУ, але й тероборона.

Зокрема, бійці 112 бригади тероборони 10 березня завдали чергових значних втрат окупантам. Про це повідомило Міноборони України.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Металобрухт окупантів палає завдяки теробороні

Поблизу Скибина, що на Київщині, воїни 112 бригади тероборони ЗС під час бойових дій знищили 5 одиниць рашистської техніки. Російські терористи при цьому зазнали втрат бойових розрахунків.

Зазначається, що тероборона завдала нищівного удару по окупантах за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Серед спаленої техніки орків нарахували:

2 танки;

1 БМП;

1 БТР з особовим складом на броні;

1 новітній броньований автомобіль.

Вас може зацікавити – СБУ спіймала росіянина, якого призвали до армії за місяць до війни: дивіться відео