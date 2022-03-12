Бійці тероборони на Київщині спалили п'ять одиниць техніки окупантів
12 березня 2022 , 15:10Читать новость на русском
Джерело:Міністерство оборони України
Україна уже третій тиждень дає нищівну відсіч російським окупантам. Впевнений опір оркам чинять не лише ЗСУ, але й тероборона.
Зокрема, бійці 112 бригади тероборони 10 березня завдали чергових значних втрат окупантам. Про це повідомило Міноборони України.
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Металобрухт окупантів палає завдяки теробороні
Поблизу Скибина, що на Київщині, воїни 112 бригади тероборони ЗС під час бойових дій знищили 5 одиниць рашистської техніки. Російські терористи при цьому зазнали втрат бойових розрахунків.
Зазначається, що тероборона завдала нищівного удару по окупантах за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Серед спаленої техніки орків нарахували:
- 2 танки;
- 1 БМП;
- 1 БТР з особовим складом на броні;
- 1 новітній броньований автомобіль.
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