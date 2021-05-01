Бойовики гатять з великих калібрів: бійці ЗСУ показали залишки протитанкової ракети – відео

На Сході знову гаряче – окупанти застосовують не лише стрілецьку зброю, а заборонені мінськими угодами великі калібри. Крім того, в усілякий спосіб мінують позиції українських захисників.

Військові показали журналістам залишки протитанкової ракети, яку днями окупанти запустили у бік позицій захисників Причипилівки. Такі, кажуть бійці, летять до них все частіше.

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"Починають зі стрілянини, а закінчують РПГ. Недавно навіть ПТУРами по нас працювали. І нова "мулька" у них появилася – ПОМ-2. У нас на озброєнні їх немає взагалі. То дуже противна міна, така протипіхотна, осколкова", – пояснив військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Військові показали залишки зброї окупантів: дивіться відео

Дистанційне мінування

Окупанти здійснюють мінування дистанційно за допомогою спеціальних засобів. "Після падіння міни на землю вона за допомогою ніжок встає вертикально, після чого вистрілюють тягарці з якорями, які тягнуть за собою капронову нитку. І після зачеплення нитки відбувається підрив", – сказав військовослужбовець ЗСУ Юрій.

За звуком процес дистанційного мінування схожий на вибух петарди. Щоб приховати його окупанти роблять це одночасно з потужними обстрілами. Якщо міну не зачепити, вона самоліквідується впродовж 100 годин. Та поки вони не вибухнули жодного кроку з перевірених ділянок. Про наявність мін свідчать і вказівники.

Свято – передвісник загострення

Перебуваючи на передовій, військові помітили тенденцію – свято – передвісник загострення.

Переважно завжди на свята, на Новий рік, на Великодні свята, я думаю, противник буде здійснювати провокативні обстріли наших позицій. Противник буде активізуватися,

– припустив військовослужбовець ЗСУ Юрій.

До ескалації з боку окупаційних військ армійці готові. Кажуть, натиски окупантів витримають.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу