ЗСУ в зоні ООС відпрацювали удари по морському десанту ворога: потужні фото
Джерело:штаб ООС
Українські бійці батальйону морської піхоти 31 липня відпрацювали знищення морського десанту умовного противника. Навчання відбулися у зоні ООС.
Як відзвітував командир роти морської піхоти, наші морські піхотинці продемонстрували високий рівень готовності до виконання завдань за призначенням.
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Як минули навчання
За легендою навчання ворожий десант зайняв певні позиції на узбережжі. Підрозділи батальйону висунулися у район берегової лінії, де відбили атаку та перейшли у контрнаступ із подальшим знищенням противника штатними силами та засобами.
Ми багато тренуємося у навчальних центрах та на полігонах. Тож на цих навчаннях морські піхотинці продемонстрували високий рівень готовності до виконання завдань за призначенням,
– зазначив командир роти морської піхоти.
До того ж, за його словами, значна кількість наших військовослужбовців має досвід участі в бойових діях.
Навчання бійців ЗСУ / Фото штабу ООС