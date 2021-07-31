ЗСУ в зоні ООС відпрацювали удари по морському десанту ворога: потужні фото

Українські бійці батальйону морської піхоти 31 липня відпрацювали знищення морського десанту умовного противника. Навчання відбулися у зоні ООС.

Як відзвітував командир роти морської піхоти, наші морські піхотинці продемонстрували високий рівень готовності до виконання завдань за призначенням.

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Як минули навчання

За легендою навчання ворожий десант зайняв певні позиції на узбережжі. Підрозділи батальйону висунулися у район берегової лінії, де відбили атаку та перейшли у контрнаступ із подальшим знищенням противника штатними силами та засобами.

Ми багато тренуємося у навчальних центрах та на полігонах. Тож на цих навчаннях морські піхотинці продемонстрували високий рівень готовності до виконання завдань за призначенням,

– зазначив командир роти морської піхоти.

До того ж, за його словами, значна кількість наших військовослужбовців має досвід участі в бойових діях.

Навчання бійців ЗСУ / Фото штабу ООС