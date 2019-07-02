17:43
2 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, 1 липня
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, 1 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Бійці ЗСУ знищили позицію бойовиків та ліквідували терориста: вражаюче відео

      794 Читать новость на русском
      Бійці ЗСУ знищили позицію бойовиків та ліквідували терориста
      Бійці ЗСУ знищили позицію бойовиків та ліквідували терориста / 24 канал

      У відповідь на постійні обстріли бійці 54-тої механізованої бригади знищили позицію російських окупантів у Луганській області та ліквідували одного терориста.

      Відео опублікував на своїй сторінці в соцмережі волонтер Юрій Мисягін.

      Важливо! Українські військові знищили десятки окупантів у червні: фото

      Він наголосив, що з цієї позиції терористів регулярно відбувалися провокації та обстріли, тому військовим надійшов наказ, який можна розшифрувати так: "Заткніть їх, по можливості надовго".

      Бойова-розвідувальна група К-2 підняла дрон, а бійці в режимі онлайн коректували вогонь. На відео видно, що українські військові провели точну роботу та влучили "просто в яблучко". Терористи відразу почали втікати, щоправда, один не встиг.

      Як українські військові знищили позицію ворога: дивіться відео

      Як минула доба на фронті?Протягом доби 1 липня бойовики на Донбасі 25 разів порушили режим припинення вогню, і у більшості разів – із забороненого мінськими угодами озброєння. На жаль, внаслідок зухвалого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу загинули бойовий медик та сержант Ірина Шевченко та старший матрос 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода, який керував санітарним Hummer. Ще двоє зазнали поранень, у відповідь ЗСУ знищили трьох проросійських бойовиків.

      blog_ava
      Правець: симптоми та причини важкої хвороби
      сьогодні
      22117
      Теги: Новини України Жертви Україна – Росія Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      сьогодні , 17:30 Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      Павло Казарін 150
      Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      сьогодні , 17:15 Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      Дмитро Гнап 380
      Росії потрібні гарантії присутності в Україні, а не російська мова на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Росії потрібні гарантії присутності в Україні, а не російська мова на Донбасі
      Блог Соцмережі 182
      "Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей
      сьогодні , 16:30 "Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей
      1437
      Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
      сьогодні , 16:00 Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
      Наталія Печерська 235
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук