Бійці ЗСУ знищили позицію бойовиків та ліквідували терориста: вражаюче відео
У відповідь на постійні обстріли бійці 54-тої механізованої бригади знищили позицію російських окупантів у Луганській області та ліквідували одного терориста.
Відео опублікував на своїй сторінці в соцмережі волонтер Юрій Мисягін.
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Він наголосив, що з цієї позиції терористів регулярно відбувалися провокації та обстріли, тому військовим надійшов наказ, який можна розшифрувати так: "Заткніть їх, по можливості надовго".
Бойова-розвідувальна група К-2 підняла дрон, а бійці в режимі онлайн коректували вогонь. На відео видно, що українські військові провели точну роботу та влучили "просто в яблучко". Терористи відразу почали втікати, щоправда, один не встиг.
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Як минула доба на фронті?Протягом доби 1 липня бойовики на Донбасі 25 разів порушили режим припинення вогню, і у більшості разів – із забороненого мінськими угодами озброєння. На жаль, внаслідок зухвалого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу загинули бойовий медик та сержант Ірина Шевченко та старший матрос 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода, який керував санітарним Hummer. Ще двоє зазнали поранень, у відповідь ЗСУ знищили трьох проросійських бойовиків.